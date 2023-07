Collboni defensa el seu govern amb 10 regidors tot i que reconeix que "no és el més òptim"

BARCELONA, 28 jul. (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha defensat el seu govern actual amb 10 regidors tot i que ha reconegut que "no és el més òptim allargar més del prudent una situació com aquesta", en espera d'un acord amb la resta de grups per governar amb una majoria més àmplia.

"No és el més òptim, però vam governar i governarem", ha assegurat en una intervenció durant el ple d'aquest divendres, en què s'ha aprovat el cartipàs municipal, i en el qual ha rebut les crítiques de la líder de BComú, Ada Colau, i del de Trias per Barcelona, Xavier Trias, que creuen que la nova organització és provisional.

Ha recordat que Barcelona "ja està en una nova etapa", en la qual ha afirmat que el següent pas és l'aprovació dels pressupostos, i que prioritzarà mesures com un pacte per Ciutat Vella, l'acceleració de la reforma de la Rambla, la cobertura de la ronda de Dalt i la mesura del 30% de reserva a habitatge protegit.

"Independentment del resultat final de les converses, dels acords, aquest serà un govern i un alcalde que parlarà amb tothom i intentarà construir consensos amb tothom", ha insistit.

En aquest sentit, la primera tinent d'alcalde socialista, Laia Bonet, ha defensat que "aquest govern no és provisional" i ha assegurat que treballa des del primer dia en totes les seves àrees.