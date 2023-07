Colau recorda a Collboni que és "alcalde per accident" i li demana una reunió a tres amb Maragall

BARCELONA, 28 jul. (EUROPA PRESS) -

La líder de BComú i exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha recordat a l'actual alcalde, Jaume Collboni (PSC), que és "alcalde per accident" i li ha demanat que convoqui una reunió a tres amb el líder d'ERC al consistori, Ernest Maragall, per arribar a un acord entre els tres grups per governar la ciutat.

En una intervenció durant el ple extraordinari d'aquest divendres per aprovar el cartipàs municipal, Colau ha advertit Collboni que "té una segona oportunitat per fer el que no va fer abans" de la investidura: formar una majoria entre el PSC, BComú i ERC per governar amb 24 regidors.

Ha assenyalat que l'alcalde socialista no va voler mantenir una reunió a tres després de la investidura, que ella li ha demanat reunir-se abans de les vacances, i que ell ha considerat fer-ho després de l'estiu: "Espero que ens convoqui conjuntament", ha dit Colau a Collboni.

Ha assegurat que "la geometria variable queda totalment descartada" per ella i ha insistit en el seu oferiment, que diu que és constructiu, i que espera que es concreti a partir del setembre.

"Podria tenir la fantasia d'aprovar mesures econòmiques neoliberals amb Junts i polítiques liberals amb forces d'esquerres. Nosaltres amb això no hi entrarem", ha avisat.

Per Colau, el cartipàs que s'ha aprovat aquest divendres és "de supervivència" perquè considera que no es pot governar amb només els 10 regidors del PSC.