Barcelona aprova inicialment els pressupostos de Collboni del 2026 amb el suport de BComú i ERC

Valls afirma que continuaran amb "predisposició de parlar amb tots els grups" per a l'aprovació definitiva
BARCELONA, 16 (EUROPA PRESS)
La comissió d'Economia i Hisenda de l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat inicialment aquest dijous a la tarda els pressupostos del 2026 presentats pel govern de l'alcalde, Jaume Collboni, que han comptat amb el suport de l'executiu municipal (PSC), BComú i ERC.
Republicans i Comuns ja havien anunciat abans el seu suport als comptes després d'arribar a sengles acords amb el govern municipal en matèria d'habitatge, rehabilitació, ús del català i compliment de compromisos anteriors.
La proposta de pressupostos, presentada la setmana passada pel tinent d'alcalde d'Economia, Jordi Valls, inclou un increment de la inversió municipal en habitatge, la més elevada de la història de la ciutat, i també més recursos en seguretat i serveis públics.
Després d'aprovar-se de manera inicial, els comptes de Collboni per al 2026 superen el primer tràmit i s'hauran de sotmetre novament a votació en el ple del mes de novembre per aprovar-se definitivament, raó per la qual Valls ha assegurat que el govern continuarà amb "predisposició de parlar amb tots els grups".
Així mateix, ha celebrat els acords amb BComú i ERC per evitar el "bloqueig" i intentar compartir un projecte de ciutat, i ha alertat que contra la fragmentació política, el camí és arribar a compromisos conjunts que permetin avançar als barcelonins.
BCOMÚ I ERC
Per part dels Comuns, el regidor Marc Serra ha afirmat que parteixen d'un bon marc tant pressupostari com d'ordenances però ha reclamat continuar avançant en les polítiques per governar el turisme, recuperar l'esforç en construcció d'habitatge i ha alertat Valls: "En política, el pacte no només es predica, sobretot es practica".
El regidor d'ERC, Jordi Castellana, ha defensat el seu suport als comptes en ser els més útils possibles per als barcelonins: "La política va de treball, de rigor de negociació i de posar-se d'acord", ha assenyalat, i ha insistit al govern municipal que el primer pas és complir els acords.
JUNTS, PP I VOX
El regidor de Junts, Arnau Vives, ha justificat el vot en contra de Junts per "coherència i respecte als barcelonins" que els van votar, ha lamentat la gestió mediocre de Collboni i l'ha avisat que no negociar els comptes amb la força més votada no és el camí del consens, sinó del sectarisme, en les seves paraules.
Del PP, Juan Milián, que ha participat en la seva última comissió abans de ser nomenat senador, ha assenyalat que amb aquests pressupostos, el govern municipal continuarà "esprement els barcelonins per a serveis cada vegada pitjors", amb uns comptes continuistes en el marc ideològic i de rècord en el recaptatori.
Finalment, el president de Vox, Gonzalo de Oro, ha criticat que els comptes serviran per continuar finançant, textualment, xiringuitos, entitats sotmeses a investigacions judicials i d'altres que actuen en "connivència amb màfies del tràfic de persones", com Open Arms.