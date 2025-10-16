Les ordenances fiscals del 2026 superen el primer tràmit amb el suport de BComú i ERC

Valls afirma que "no incrementen els impostos"
BARCELONA, 16 oct. (EUROPA PRESS) -
Les ordenances fiscals del 2026 proposades pel govern de l'alcalde de Barcelona, Jame Collboni, han superat el primer tràmit en la comissió d'Economia i Hisenda, en què han comptat amb el suport del PSC, BComú i ERC.
Després de tirar endavant en la sessió extraordinària d'aquest dijous, les ordenances s'hauran de sotmetre novament a votació en el ple del mes de desembre per a l'aprovació definitiva.
Tant republicans com Comuns havien anunciat abans de la comissió el seu suport a les ordenances fiscals i els pressupostos de Collboni després d'arribar a sengles acords amb el govern municipal.
El quart tinent d'alcalde d'Economia de l'Ajuntament, Jordi Valls, ha defensat que les ordenances "no incrementen els impostos" als barcelonins i ha afirmat, textualment, que a excepció de la taxa de residus, no han pujat els impostos en els últims 4 anys.
Ha agraït el vot a favor d'ERC i BComú, ha demanat a Junts que estigui obert a escoltar, a més de parlar, i ha remarcat que amb aquesta aprovació "convertim una proposta política en una ordenança fiscal", en referència a l'augment del recàrrec de la taxa turística.
VOTS FAVORABLES
BComú, a través del regidor Marc Serra, ha sostingut que ha costat molt arribar fins a l'acord amb el govern municipal, però ha valorat positivament el "canvi d'actitud" que han fet, motiu pel qual han donat un vot de confiança.
Per la seva banda, el regidor d'ERC Jordi Castellana ha assenyalat que el recàrrec turístic pressupostat "representa una previsió de recaptació de 124 milions d'euros per garantir el retorn en inversions als barris que pateixen l'impacte negatiu del turisme".
EN CONTRA
Per contra, el regidor de Junts, Arnau Vives, ha justificat el vot en contra del seu partit afirmant que la gent a Barcelona viu molt pitjor mentre els impostos pugen i ha acusat l'Ajuntament de ser "una caixa registradora que després de cada rebut hi ha famílies que ja no poden més".
El PP, a través del regidor Juan Milián, ha considerat que el govern de Collboni continua aplicant una fiscalitat de l'exalcaldessa Ada Colau "ancorada en el passat" i ha assegurat que Barcelona és la ciutat amb més pressió fiscal d'Espanya i que, en les seves paraules, ni de lluny ofereix els millors serveis.
Finalment, el líder de Vox al consistori, Gonzalo de Oro, ha lamentat que l'Ajuntament no hagi fet cas a les propostes que els han traslladat en matèria d'ordenances i l'ha acusat d'"esprémer" els barcelonins amb els seus impostos.