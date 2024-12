El 94,3% dels barcelonins veu l'habitatge com un problema bastant o molt greu de la ciutat

El baròmetre municipal el situa com la segona preocupació, gairebé empatat amb la inseguretat

BARCELONA, 30 des. (EUROPA PRESS) -

El 94,3% dels barcelonins considera que Barcelona té un problema bastant greu o molt greu en matèria d'habitatge, segons els resultats del baròmetre municipal semestral difosos aquest dilluns pel consistori.

Ho han explicat en una roda de premsa el quart tinent d'alcalde, Jordi Valls, i el director de l'Oficina Municipal de Dades de Barcelona, Màrius Boada, que han presentat l'enquesta del segon semestre de l'any, elaborada del 25 de novembre al 4 de desembre amb 805 entrevistes telefòniques.

Concretament, el 68,8% dels enquestats considera que Barcelona té un problema, i el qualifica de molt greu; el 25,5% que té un problema, i el qualifica de bastant greu; el 2,6% admet que el té, però que és poc greu, mentre que tan sols un 2% considera que no té un problema d'habitatge.

Entre els enquestats, el 35,3% diu que personalment és un problema important, per al 18,8% és un problema assumible, mentre que el 45,8% diu que no és un problema per a ell concretament.

El baròmetre recull que el 34,1% viu de lloguer a la ciutat, mentre que el 55,9% ho fa en un pis o casa de compra (el 33,5% l'han pagat completament, i el 22,4% el continua pagant a través d'una hipoteca), i que el 3,9% ho fa en un heretat, el 3,6% en un cedit per pares, familiars o amics, i l'1,3% paga per l'ús d'una habitació.

SEGONA PREOCUPACIÓ

L'accés a l'habitatge es consolida com la segona preocupació dels barcelonins, que experimenta un augment i és la principal preocupació per al 28,8%, mentre que fa 6 mesos ho era per al 16,6%.

La inseguretat continua sent la principal preocupació, amb el 28,9%, un punt per sobre de l'accés a l'habitatge, i 1,7 punts més que al juny.

La neteja és el tercer problema dels ciutadans de Barcelona (5,4%), i se situa per davant del turisme, que passa del 13% al 5%, una caiguda que l'ajuntament atribueix a la fi de la temporada alta.

MESURES MÉS BEN VALORADES

L'enquesta recull que els barcelonins valoren amb un 3,5 les actuacions del consistori en aquesta matèria, una nota superior a la que atorguen a la Generalitat (un 3,3) i al Govern d'Espanya (2,9).

Entre les mesures més ben valorades per millorar la situació hi ha la construcció de més habitatge protegit públic (8 punts sobre 10), la limitació de l'habitatge d'ús turístic (7,6), la regulació del preu dels lloguers (7,4), la creació d'ajuts o subvencions per facilitar l'emancipació dels joves (6,9), els ajuts a grups econòmicament vulnerables (6,5), i afavorir la construcció i rehabilitació d'habitatge per part del sector privat (6,1).

VE PER QUEDAR-SE

Per Valls, les dades constaten una preocupació que ve per quedar-se, en les seves paraules, però ha defensat que l'Ajuntament està actuant: "Hi ha mesures a curt termini, que no són menors, que ja s'estan plantejant en aquests moments, com és el control de rendes, o el fet que nosaltres volem prohibir els pisos turístics a partir del 2028, que ja té un efecte important".

També ha demanat grans acords polítics i col·laboració amb el sector: "El pressupost de l'ajuntament representa un 4% del PIB de la ciutat. És molt important, però si es vol resoldre una qüestió com l'habitatge només des del sector públic, no és possible. És molt important comptar amb tothom", ha valorat.