El PSC guanyaria les eleccions a Barcelona a 5,7 punts de BComú segons el baròmetre municipal

Collboni suspèn amb una nota mitjana de 4,8 i Alamany és la més ben valorada amb un 4,9

BARCELONA, 30 des. (EUROPA PRESS) -

El PSC guanyaria les eleccions a l'Ajuntament de Barcelona, segons el baròmetre semestral municipal, que col·loca els socialistes (que actualment governen) en primer lloc en intenció directa de vot amb un 14,4%, la qual cosa suposa 2,8 punts percentuals menys que en l'últim baròmetre del mes de juliol i a 5,7 punts de BComú.

Ho han explicat aquest dilluns en una roda de premsa el quart tinent d'alcalde, Jordi Valls, i el director de l'Oficina Municipal de Dades de Barcelona, Màrius Boada, que han presentat l'enquesta del segon semestre de l'any, elaborada del 25 de novembre al 4 de desembre amb 805 entrevistes telefòniques.

Els socialistes se situen a 5,7 punts de BComú, que obté un 8,7% en intenció directa de vot; en tercer lloc es col·loca ERC amb un 5,8%, seguit de Junts amb un 5,7%, la CUP (que actualment no té representació) amb un 3,8%, el PP amb un 2,4% i Vox amb un 1,1%.

El PSC és l'únic partit que té representació que millora els seus resultats respecte als de les eleccions municipals del 2023 i puja 2,5 punts, mentre que els Comuns baixen 3,2 punts, ERC baixa 1 punt, Junts baixa 7,8 punts, el PP en baixa 3,1 i Vox 2,3.

Respecte al baròmetre del mes de juny, el PSC cau 2,8 punts, BComú 2,1 punts, ERC 3,9, Junts 1,6, la CUP puja 0,5 punts, el PP baixa 0,2 punts, i Vox es manté.

VALORACIÓ DELS LÍDERS

Quant a la valoració dels líders, tots suspenen: l'alcalde Jaume Collboni obté una nota mitjana de 4,8 i la més ben valorada és la líder d'ERC a Barcelona i recentment elegida secretària general del partit, Elisenda Alamany, que obté un 4,9, mentre que el líder de Junts, Jordi Martí, obté un 4,8.

La líder de BComú, Janet Sanz, rep un 4,3, seguida del president del PP a Barcelona, Daniel Sirera, amb una nota mitjana de 3,3, i el líder de Vox, Gonzalo de Oro, amb un 2,4.

El baròmetre valora per primera vegada Martí i Sanz, després de la renúncia dels exlíders de Junts i els Comuns, els exalcaldes Xavier Trias i Ada Colau, i per segona vegada Alamany, després de la d'Ernest Maragall.

Respecte a la valoració que rep Collboni, Valls ha defensat que el govern municipal treballa per "arribar a acords en els diferents àmbits, sense posicions maximalistes, amb la voluntat d'enriquir les diferents propostes de totes les formacions polítiques", que és el que creu que demanden els ciutadans.

COLLBONI, EL MÉS CONEGUT

L'alcalde és conegut per més del 80% dels entrevistats: és el més conegut del consistori (el 17,1% dels enquestats no sap qui és), mentre que a Sirera no el coneix el 55,1%, a Alamany el 56,2% i a Sanz el 63,9%.

El 80% dels enquestats no sap qui és Martí i el 84,5% no coneixen De Oro.

Boada ha indicat que algunes de les respostes sobre els líders polítics poden estar condicionades pel fet que alguns ho són des de fa poc temps: "Quant a les puntuacions cal contextualitzar-les en aquest poc grau de coneixement de molts dels candidats", ha remarcat.