Von der Leyen proposa finançar el rearmament d'Europa amb "nous recursos europeus"

BRUSSEL·LES, 23 maig (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha posat aquest dijous sobre la taula la necessitat de "nous recursos europeus" per finançar l'impuls de la indústria de defensa i el rearmament dels estats membres davant l'amenaça que representa Rússia per al bloc europeu.

"És important mirar cap a la inversió en defensa i he proposat projectes que podem desenvolupar conjuntament. Hi ha dues opcions de finançament: a través de contribucions nacionals o amb nous recursos", ha indicat la conservadora alemanya durant la seva intervenció en el debat electoral organitzat per la Unió Europea de Radiodifusió (UER) a l'hemicicle del Parlament Europeu a Brussel·les.

En aquest sentit, Von der Leyen ha assegurat que "és hora de parlar de nous recursos a nivell europeu", ja que a parer seu no es pot adjudicar nous encàrrecs al sector de la defensa sense aportar un finançament que hi concordi. "Ara treballarem per tenir més recursos en l'àmbit europeu per finançar la defensa", ha dit.

Aquesta intervenció ha tingut lloc en el bloc dedicat a la defensa i seguretat, quan l'actual presidenta de la Comissió Europea i candidata del PPE a la reelecció ha estat preguntada pel candidat liberal, Sandro Gozi, que li ha demanat més ambició per sufragar la despesa en defensa. "No sabem si està a favor d'emetre eurobons per a la defensa. Com assegurarà que compleix amb els seus compromisos?", ha apuntat.

Per part dels socialistes, Nicolas Schmit ha lamentat l'amenaça que representa el règim rus amb la invasió d'Ucraïna, i ha assegurat que això obliga a que Europa faci un pas per protegir els seus valors i invertir més en defensa.

"Però això no vol dir que no hàgim d'invertir en cohesió social. La seguretat també és cohesió interna, les dues coses han de ser possibles", ha defensat el polític luxemburguès.

Segons la candidata dels Verds, Terry Reintke, Europa està en "un punt d'inflexió" pel que fa a la seva seguretat i no es tracta només d'augmentar la despesa de defensa sinó de millorar la coordinació europea, moment en el qual ha reclamat suprimir la regla de la unanimitat en política exterior per "no donar capacitat de veto a Viktor Orbán". "Acabem amb la unanimitat", ha demanat.