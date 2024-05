Schmit adverteix Von der Leyen que l'extrema dreta és la "línia vermella" dels socialistes per col·laborar

BRUSSEL·LES, 23 maig (EUROPA PRESS) -

El candidat dels socialdemòcrates a presidir la Comissió Europea, Nicolas Schmit, ha advertit aquest dijous l'actual cap de l'executiu comunitari, Ursula von der Leyen, que la "línia vermella" dels socialistes per col·laborar amb ella serà el seu acostament amb els grups d'extrema dreta dels Conservadors i Reformistes (CRE) i Identitat i Democràcia (ID), els quals no considera "forces democràtiques".

Així ho ha afirmat l'actual comissari europeu d'Ocupació i Drets Socials durant la seva intervenció en el debat electoral organitzat per la Unió Europea de Radiodifusió (UER) a l'hemicicle del Parlament Europeu a Brussel·les.

En el debat també hi han participat la candidata dels populars europeus (PPE) a renovar el càrrec, i els candidats dels liberals (RE), l'italià Sandro Gozi; dels Verds, l'alemanya Terry Reintke, i de l'Esquerra, l'austríac Walter Baier, mentre que no han estat convidats els representants dels grups d'extrema dreta dels CRE ni d'ID, ja que, segons la UER, no han presentat cap candidat.

"No crec que CRE i ID siguin forces democràtiques", ha postil·lat Schmit, ja que, a parer seu, "tenen una visió molt diferent" dels valors europeus, després de posar d'exemple els governs de coalició en els quals participa a Suècia o Itàlia, en què els ha acusat de produir notícies falses i atacar els drets de les dones i la llibertat de premsa.

En referència a les seves "línies vermelles", ha explicat que ja han estat "clarament exposades" en la declaració de Berlín, que han signat "molts partits", a excepció del PPE. "Necessitem claredat i no ambigüitat", ha ressaltat, abans d'insistir que no hi haurà "aliança amb l'extrema dreta".