Von der Leyen demana tancar l'acord comercial amb Mercosur "abans que acabi l'any"

ESTRASBURG (FRANÇA), 13 set. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha reclamat aquest dimecres en el ple del Parlament Europeu un esforç per poder tancar l'acord comercial que la Unió Europea (UE) negocia amb Mercosur des de fa dècades "abans que acabi l'any".

"Hauríem d'aspirar a completar els acords amb Austràlia, Mèxic i Mercosur abans que acabi l'any", ha expressat durant el discurs sobre l'estat de la UE (SOTEU, per les seves sigles en anglès), amb el qual ha fet balanç de la gestió de l'executiu comunitari que dirigeix i ha apuntat algunes de les qüestions pendents abans que conclogui el seu mandat el juny de l'any vinent.

La UE va presentar la seva última oferta als països del Con Sud abans de l'estiu amb una proposta per desbloquejar l'acord amb garanties més estrictes respecte a la protecció del medi ambient i contra la desforestació, un document al qual l'altra part encara no ha respost formalment però sobre el que van expressar malestar en la cimera de líders de les dues regions el juliol passat.

En tot cas, la cap de l'executiu comunitari ha insistit, durant la seva intervenció davant el ple d'eurodiputats reunit a Estrasburg (França), en la importància que la UE continuï apostant per "promoure un comerç obert i just".

Per això, ha continuat, el bloc compta amb nous pactes de lliure comerç amb Xile, Nova Zelanda i Kenya, però s'ha d'esforçar per tancar abans que acabi l'any els que encara hi ha sobre la taula amb Austràlia, Mèxic i Mercosur, "i poc després els de l'Índia i Indonèsia".

"Un comerç intel·ligent és la font d'ocupacions de qualitat i de prosperitat", ha exposat la política conservadora.