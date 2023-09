Von der Leyen plantejarà reformes a principis del 2024 per afrontar l'entrada a la UE d'Ucraïna i els Balcans

ESTRASBURG (FRANÇA), 13 set. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciat aquest dimecres que l'executiu comunitari plantejarà reformes a principis del 2024 als líders de la Unió Europea (UE) per afrontar la futura integració al bloc d'Ucraïna i els Balcans.

Així ho ha assenyalat durant el seu discurs sobre l'estat de la Unió al Parlament Europeu a Estrasburg, en el qual ha defensat abordar canvis interns al bloc amb la vista posada en una UE amb més de 30 membres. "El futur d'Ucraïna, de Moldàvia i dels Balcans és a la nostra Unió", ha proclamat, després d'assegurar que cal "completar" la UE.

Malgrat recalcar que l'adhesió és un camí basat en els mèrits dels candidats que requereix "feina i lideratge", la cap de l'executiu europeu ha valorat els "grans passos" d'Ucraïna des que va rebre l'estatus de candidat i la "determinació" de reformar-se d'altres països candidats.

Abans d'acollir nous membres, cal donar resposta a qüestions pràctiques sobre el funcionament de la UE per garantir que el bloc actua amb fermesa i unitat, ha defensat Von der Leyen, després de posar d'exemple els acords per als fons de recuperació o l'adquisició conjunta de vacunes contra el coronavirus.

"Ens guiarà la convicció que completar la nostra unió és la millor inversió en pau, seguretat i prosperitat per al nostre continent. És l'hora que Europa torni a pensar en gran i escrigui el seu propi destí", ha recalcat.

La presidenta de la Comissió Europea ha fixat en el calendari per encarar aquest debat el primer semestre del 2024, coincidint amb la presidència belga del Consell, quan ha dit que presentarà diferents "idees" als líders de la UE.

"Hem d'examinar més de prop cada política i veure com es veurien afectades per una UE més àmplia. Per això, la Comissió començarà a treballar en una sèrie de revisions polítiques prèvies a l'ampliació per veure com cada àrea s'hauria d'adaptar a una UE més àmplia", ha explicat.

En concret, la conservadora alemanya ha assenyalat la necessitat d'estudiar l'impacte que tindria l'ampliació de la UE en el pressupost europeu i per garantir els compromisos de seguretat "en un món en el qual la dissuasió importa més que mai".