Von der Leyen arriba a Kíiv per reafirmar el suport a Ucraïna en el segon aniversari de la invasió

Els primers ministres de Bèlgica, Itàlia i el Canadà completen aquesta jornada de visites

BRUSSEL·LES, 24 febr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comissió Europea, Ursula Von der Leyen, ha arribat aquest dissabte a Kíiv per traslladar en nom de la UE el suport "financer, econòmic, militar i moral" a Ucraïna coincidint amb el segon aniversari de la invasió russa.

"Vinc per celebrar l'extraordinària resistència del valent poble ucraïnès", ha declarat a un grup de periodistes que l'acompanyen en el seu viatge, confiada que la visita serveixi per parlar 'in situ' de "tots els aspectes" del suport europeu.

Von der Leyen ha compartit a la xarxa social X una imatge de la seva arribada a l'estació de Kíiv, reafirmant a més que la UE continua "ferma" en el seu suport a Ucraïna. "Fins que el país sigui per fi lliure", ha postil·lat.

L'acompanya el primer ministre de Bèlgica, Alexander de Croo, en qualitat de president de torn del Consell de la UE, mentre que a Kíiv han arribat, a més, la cap del Govern italià, Giorgia Meloni, el país del qual ostenta la presidència rotatòria del G7, i el primer ministre de Canadà, Justin Trudeau.

Von der Leyen ha arribat a Ucraïna amb l'últim paquet de sancions contra Moscou recentment adoptat. La 13a tanda de sancions que marca el segon aniversari de la invasió inclou mesures contra 106 individus i 88 entitats, entre els quals el ministre de Defensa, Sergei Shoigu, i per primer cop contra quatre empreses xineses per ajudar el Kremlin a esquivar les sancions.

Els 27 han complert així el termini que es van donar per adoptar la 13a ronda de restriccions contra Rússia per l'agressió militar contra el país veí quan es compleixen dos anys de l'atac. La presidenta de l'Eurocambra, Roberta Metsola, ha destacat a les xarxes socials que han estat "dos anys de valentia extraordinària per part de gent ordinària", dos anys en els quals "Ucraïna ha inspirat el món".

MISSATGES DE SUPORT

Per la seva banda, el president francès, Emmanuel Macron, ha promès que França no flaquejarà en el seu compromís, en la mesura en què "Ucraïna està combatent no només per la seva pròpia supervivència, sinó també "per Europa", mentre que el canceller d'Alemanya, Olaf Scholz, s'ha declarat "orgullós" de poder considerar-se "amic" d'Ucraïna, amb qui aspira a un "futur europeu compartit".

En aquesta línia, el primer ministre dels Països Baixos, Mark Rutte, un dels noms que més sonen com a futur secretari general de l'OTAN, ha advertit en el seu missatge de suport que està en joc la seguretat de tot el continent: "Si (Vladímir) Putin té èxit a Ucraïna, no s'aturarà aquí".