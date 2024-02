Von der Leyen entrega 50 vehicles de la UE a Ucraïna per ajudar a "estabilitzar" territoris

BRUSSEL·LES, 24 febr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comissió Europea, Ursula Von der Leyen, ha encapçalat aquest dissabte una cerimònia per donar a Ucraïna més de 50 vehicles amb els quals la UE vol millorar la flota de la policia i de la Fiscalia i contribuir a "estabilitzar" els territoris "alliberats".

"Aquesta entrega arriba poc després que la UE va donar una moderna màquina per detectar mines", ha recordat Von der Leyen, que aprofitant una visita oficial a Ucraïna ha posat l'accent en la necessitat que les zones que tornen a estar sota control ucraïnès tornin a ser "segures".

Per la seva banda, l'alt representant per a Afers Exteriors de la UE, Josep Borrell, ha subratllat en un comunicat que els vehicles "ajudaran a reforçar la presència dels serveis judicials als territoris alliberats, restaurar l'Estat de dret i l'estabilitat, donar suport a la població i fer que les institucions públiques tornin a funcionar", la qual cosa contribueix, a més, a garantir la rendició de comptes davant els "crims internacionals" perpetrats per "l'agressor rus".

Dins d'aquest mecanisme d'ajuda, finançat en gran mesura per la Comissió Europea --amb un suport menor d'Alemanya-- la UE també ha donat generadors per pal·liar les necessitats de subministrament elèctric davant dels successius talls derivats dels atacs.