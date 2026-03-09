Turquia anuncia que les bateries antiaèries de l'OTAN han neutralitzat un altre míssil llançat des de l'Iran

MADRID 9 març (EUROPA PRESS) -
El Ministeri de Defensa de Turquia ha anunciat aquest dilluns que les bateries antiaèries de l'OTAN han neutralitzat un altre míssil llançat des de l'Iran que travessava l'espai aeri turc, el segon incident d'aquesta mena en menys d'una setmana.
"Diversa munició balística llançada des de l'Iran i que ha entrat a l'espai aeri turc ha estat neutralitzada pels mitjans de defensa antiaèria i antimíssils de l'OTAN desplegats al Mediterrani oriental", ha indicat el ministeri turc en un comunicat.
"No hi ha hagut víctimes ni ferits", han confirmat les autoritats turques, que han assenyalat que el país confereix "gran importància a les relacions de bon veïnatge i a l'estabilitat regional".
En un missatge d'avís, arran del segon incident d'aquesta mena des de l'inici de les ofensiva a l'Iran, Ankara insisteix que "es prendran totes les mesures de manera decidida i sense vacil·lacions contra qualsevol amenaça dirigida al territori i a l'espai aeri" del país.