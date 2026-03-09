L'Iran descarta un alto el foc en plena ofensiva i promet "una resposta contundent"

Denuncien que Washington vol "saquejar els recursos energètics" del país
MADRID, 9 març (EUROPA PRESS) -
El Govern de l'Iran ha acusat aquest dilluns els Estats Units (EUA) d'intentar apoderar-se dels recursos naturals del país amb la seva ofensiva conjunta amb Israel, llançada el 28 de febrer, i ha subratllat que ara com ara no hi ha motius per abordar un alto el foc, ja que Teheran està centrat a "donar una resposta contundent a l'enemic".
"El que és clar és que tots els nostres esforços estan centrats a defensar el país i que l'objectiu dels EUA és saquejar els recursos energètics (de l'Iran). No és cap secret", ha dit el portaveu del Ministeri d'Exteriors iranià, Esmaeil Baghaei, durant una conferència de premsa. "No té sentit parlar de cap altra cosa que no sigui donar una resposta contundent a l'enemic", ha afegit.
Així, ha destacat que "els darrers dies han demostrat a la regió que la presència dels EUA només ha generat inseguretat i divisió entre els països islàmics" i que "la història recordarà que es va atacar des de països de la zona contra un país musulmà durant el mes del ramadà".
"Els EUA no donen valor a la seguretat dels països de la regió, ja que la seva única preocupació és protegir Israel. Per això, els països de l'entorn n'han d'aprendre la lliçó", ha dit Baghaei, qui ha exigit que "no permetin que els nord-americans utilitzin el seu territori".
Així, ha incidit que "la defensa del país no s'ha de considerar una hostilitat cap als països de la regió" i ha desvinculat l'Iran dels recents atacs contra Turquia i l'Azerbaidjan en recalcar que les seves forces armades ja van assegurar que "no hi van llançar projectils".
D'altra banda, ha esgrimit que "l'objectiu dels atacs nord-americans és el poble iranià". "El que fan els iranians no només és defensar l'Iran, sinó tota la humanitat", ha argüït, abans de recordar que "estaven en unes negociacions" amb Washington sobre el seu programa nuclear.
Baghaei ha destacat que els darrers atacs contra infraestructura clau del país, com els dipòsits de petroli prop de la capital, Teheran, suposen "un crim contra el medi ambient" que equival a "un genocidi", segons ha recollit l'agencia iraniana de notícies Mehr.
"L'objectiu dels EUA és trencar una nació i destruir i desintegrar un país", ha denunciat Baghaei, qui a més ha criticat que "el Consell de Seguretat de l'ONU ha fracassat a l'hora de complir amb les seves funcions", cosa que atribueix a "la influència dels EUA i els seus amics".
L'ofensiva dels EUA i Israel ha deixat fins avui més de 1.200 morts a l'Iran, segons les autoritats. Entre els morts figuren el líder suprem iranià, l'aiatol·là Ali Khamenei, i diversos ministres i alts càrrecs de l'exèrcit de l'Iran, que ha respost llançant míssils i drons contra Israel i interessos nord-americans als països del Pròxim Orient, incloses bases militars.