Trump precisa que la reobertura de l'estret d'Ormuz arribarà després de la signatura de l'acord aquest divendres

Andrew Leyden / Zuma Press / Europa Press / Contac
MADRID, 15 juny (EUROPA PRESS) -
El president nord-americà, Donald Trump, ha asseverat aquest diumenge per la nit que l'estratègic estret d'Ormuz serà reobert després de la signatura de l'acord de pau amb Iran, prevista a Suïssa per a aquest proper divendres, 19 de juny, minuts després d'haver anunciat que Washington i Teheran han aconseguit un acord provisional per posar fi al conflicte al Pròxim Orient arran de l'ofensiva conjunta llançada pels Estats Units i Israel contra la República Islàmica el 28 de febrer.
"Amb l'obertura de l'estret després de la signatura de l'acord el divendres, amb la finalitat de retirar les mines, el petroli tornarà a fluir per tots dos extrems per a la regió i per al món!", ha destacat l'inquilí de la Casa Blanca en un missatge publicat a la seva xarxa social.
En relació amb el referit acord, el magnat republicà ha augurat que el mateix portarà "pau i seguretat a tota la regió", després de la qual cosa s'ha vantat de ser el mandatari nord-americà que "per primera vegada" ha pogut "ajudar" al Pròxim Orient a "aconseguir una pau veritable".