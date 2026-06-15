Guterres reivindica l'acord provisional dels EUA i l'Iran com a "pas fonamental" cap a una resolució "pacífica"

Europa Press/Contacto/Yang Guang - Arxiu
MADRID, 15 juny (EUROPA PRESS) -
El secretari general de les Nacions Unides, António Guterres, ha felicitat als Estats Units i Iran per l'acord provisional de pau aconseguit aquest diumenge, al mateix temps que ha reivindicat al mateix com un "pas fonamental" cap a la resolució "pacífica" del conflicte sorgit el passat 28 de febrer arran de l'ofensiva conjunta llançada per Washington i Israel contra Teheran.
"Felicito calorosament als Estats Units i l'Iran per haver aconseguit un acord de pau que preveu un alto el foc immediat i permanent, la reobertura de l'estret d'Ormuz, així com un marc per a futures negociacions", ha manifestat Guterres en un missatge a xarxes socials en el qual ha asseverat que això suposa un "pas fonamental cap a la resolució pacífica del conflicte".
En aquesta línia, ha instat a les parts implicades a aprofitar "aquest nou impuls" i a "redoblar els seus esforços" per aconseguir una solució "definitiva" a les hostilitats, mentre ha reiterat la disposició de les Nacions Unides a "recolzar" a les parts per aconseguir una pau "duradora" i "global".