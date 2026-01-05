Maduro compareixerà aquest dilluns davant el Tribunal Federal del Districte Sud de Nova York

MADRID 5 gen. (EUROPA PRESS) -
El president de Veneçuela, Nicolás Maduro, compareixerà aquest dilluns a les 12.00 hores (hora local) davant el Tribunal Federal del Districte Sud de Nova York per fer front als càrrecs dels quals se l'acusa després de ser "capturat" per l'exèrcit nord-americà a Caracas.
"Els Estats Units contra Maduro Moros. Hi haurà una vista per al cas esmentat demà, 5 de gener del 2026, a les 12.00 hores", va informar diumenge el tribunal en un breu comunicat. "Se celebrarà sota la supervisió del jutge Alvin K. Hellerstein al carrer Pearl, 500, sala 26A", va explicar. Està previst que a més de Maduro també comparegui la seva dona, Cilia Flores.
Maduro va ser capturat per les forces especials nord-americanes en una incursió a Caracas dissabte a la matinada. Posteriorment va ser traslladat amb el vaixell de guerra USS Iwo Jima fins a la Base Aèria de la Guàrdia Nacional de Stewart i d'allà al Centre Metropolità de Detenció de Brooklyn.
El mandatari veneçolà està acusat de conspiració narcoterrorista, conspiració per a la importació de cocaïna, possessió de metralladores o artefactes destructius i conspiració per posseir metralladores o artefactes destructius.