Trump confirma que alguns vaixells comencen a transitar per l'estret d'Ormuz

MADRID 15 juny (EUROPA PRESS) -
El president dels EUA, Donald Trump, ha afirmat que l'estret d'Ormuz s'ha començat a desbloquejar aquest dilluns amb la sortida d'alguns vaixells carregats de petroli després del principi d'acord amb l'Iran per al cessament de les hostilitats i la reobertura del trànsit marítim.
"Els vaixells estan començant a sortir fora de l'estret d'Ormuz, molts carregats de petroli. Es dirigeixen al llarg de l''autopista' del sud, que és totalment segura, protegida i cristal·lina. També hi ha altres zones de viatge", ha expressat en un missatge a les xarxes socials.
Els EUA i l'Iran han arribat aquest diumenge a un acord preliminar per a la fi de les hostilitats, després que el primer ministre del Pakistan, Shehbaz Sharif, hagi avançat el pacte referint-s'hi com un acord de pau amb el qual "les dues parts han declarat la fi immediata i permanent de les operacions militars en tots els fronts, inclòs el Líban".
La ratificació tindrà lloc aquest divendres a la ciutat suïssa de Ginebra, segons ha avançat Sharif i han confirmat les dues parts, després de la qual probablement s'obriran unes negociacions sobre el programa nuclear de l'Iran.