L'Ibex-35 tanca per sobre dels 19.000 punts per primer cop després de l'acord de pau a l'Iran

Eduardo Parra - Europa Press - Arxiu
MADRID 15 juny (EUROPA PRESS) -
L'Ibex-35 ha tancat la sessió d'aquest dilluns en els 19.032 punts, el primer cop que aconsegueix superar la cota dels 19.000 enters en prop de 35 anys d'història, esperonat per l'acord de pau entre els Estats Units (EUA) i l'Iran per posar fi a la guerra i reobrir l'estret Ormuz.
En tot cas, la cotització del selectiu de les borses i mercats espanyols ha tancat la sessió moderant el seu creixement, ja que durant la jornada ha arribat a superar els 19.150 punts.
Diumenge, el president dels EUA, Donald Trump, va anunciar que l'acord amb l'Iran inclou l'aixecament immediat del bloqueig a Ormuz.
"L'Acord amb la República Islàmica de l'Iran s'ha tancat. L'enhorabona!", va indicar en un missatge a les xarxes socials. "Autoritzo la total obertura sense peatges de l'estret d'Ormuz i, simultàniament, l'aixecament immediat del bloqueig naval dels EUA", va afegir en referència al tancament perimetral d'Ormuz imposat per l'Armada nord-americana en resposta al tancament del pas per part de l'Iran.
Trump va instar així els "vaixells del món" a "encendre els motors". "Que flueixi el petroli!", va reblar.