Trump avisa els seus aliats que els EUA no els ajudarà a Ormuz i els insta a anar-hi a buscar el petroli

Demana que comprin petroli nord-americà o vagin a Ormuz i n'agafin
MADRID, 31 març (EUROPA PRESS) -
El president dels Estats Units (EUA), Donald Trump, ha tornat a retreure als països europeus la seva inacció davant la crisi al pas d'Ormuz i la manca de cooperació amb l'exèrcit nord-americà en la guerra a l'Iran i ha avisat que Washington no els ajudarà en la seva defensa, uns comentaris que posen novament en qüestió el compromís de la Casa Blanca amb l'OTAN.
En un missatge a través de les xarxes socials, el mandatari nord-americà ha retret als països europeus que "no poden aconseguir combustible per a avions a conseqüència de la crisi a l'estret d'Ormuz", i recorda que s'han negat a participar en la "decapitació" de l'Iran.
"Us faig un suggeriment: en primer lloc, compreu-ne als EUA, que en tenim de sobres; i en segon lloc, tingueu el valor que no heu tingut fins ara, aneu a l'estret i simplement agafeu-ne", ha assegurat sobre les alteracions del mercat mundial de petroli.
En aquest sentit, ha insistit que Washington farà pagar la seva manca d'implicació en la guerra. "Haureu de començar a aprendre a defensar-vos; els EUA ja no hi seran per ajudar-vos, com vosaltres no heu estat aquí amb nosaltres", ha assenyalat Trump, qui recalca que l'Iran "ha quedat delmat" després de l'ofensiva i que, per tant, "el més difícil ja està fet" i ara aquests països han d'anar "a pel seu propi petroli".