Netanyahu afirma que l'ofensiva contra l'Iran està "a mig camí"

MADRID 31 març (EUROPA PRESS) -
El primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, ha afirmat aquest dimarts que l'ofensiva conjunta llançada a finals de febrer amb els Estats Units (EUA) contra l'Iran ja està a "mig camí", però ha descartat matisar una data concreta per posar-hi fi.
En aquest sentit, ha aclarit durant una entrevista a la cadena nord-americana Newsmax que els objectius de guerra "s'han superat més enllà de l'equador" malgrat rebutjar "fixar un calendari" concret per aturar els atacs.
Netanyahu ha insistit que l'objectiu principal d'aquesta guerra són les "reserves d'urani enriquit" de l'Iran i s'ha mostrat optimista en relació amb l'ofensiva conjunta perquè "ha aportat avenços significatius en el desmantellament de les capacitats iranianes".
A més, ha aclarit que l'objectiu "més important" és "impedir que Teheran adquireixi armes nuclears". "Hem superat l'equador quant a l'èxit de la missió", ha recalcat, després d'esmentar "èxits" com l'"afebliment de la infraestructura militar, nuclear i industrial de l'Iran".
"Ja hem minvat la seva capacitat balística, destruït fàbriques i eliminat científics nuclears clau", ha incidit el primer ministre israelià, que ha afegit que aquests esforços han fet "retrocedir de manera significativa les ambicionis" iranianes.
És per això que ha subratllat que la campanya militar "no només té com a objectiu afeblir l'Iran en el present sinó també prevenir un futur molt més perillós". "Estan buscant armes nuclears i els mitjans per llançar-les contra ciutats nord-americanes", ha advertit.
El mandatari israelià ha afirmat que la fase actual de l'operació se centra a retirar l'urani enriquit de l'Iran, un pas clau que podria aturar de manera permanent la seva capacitat nuclear.
"L'atenció se centra en les seves reserves d'urani enriquit", ha sostingut, després de matisar que el mateix president nord-americà, Donald Trump, ha exigit que el material sigui retirat del país i entregat a tercers.