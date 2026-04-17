Trump anuncia que els EUA mantindran el bloqueig a l'estret d'Ormuz fins que acabin les converses amb l'Iran

MADRID 17 abr. (EUROPA PRESS) -
El president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat aquest divendres que mantindrà el bloqueig nord-americà a l'estret d'Ormuz sense reserves fins que acabin les negociacions amb l'Iran.
Després d'un missatge previ en què celebrava l'anunci iranià sobre la reobertura de l'estret, Trump ha matisat que el bloqueig nord-americà "continuarà amb plena vigència i efecte" fins que la "transacció amb l'Iran", com ha descrit les negociacions, "conclogui al 100%".
Trump ha afegit que aquest procés hauria d'avançar "molt ràpidament" perquè la major part dels punts de conflicte "ja estan negociats".
El president ha respost així a l'anunci comunicat aquest divendres pel ministre d'Exteriors iranià, Abbas Araghchi, en el qual ha declarat la reobertura total del pas mentre duri l'alto el foc pactat amb els Estats Units.