L'Iran anuncia que obre "completament" l'estret d'Ormuz mentre duri l'alto el foc

MADRID 17 abr. (EUROPA PRESS) -
El ministre d'Exteriors de l'Iran, Abbas Araghchi, ha anunciat aquest divendres que les autoritats de la República Islàmica han decidit obrir "completament" l'estret d'Ormuz a la navegació comercial mentre duri l'alto el foc pactat amb els Estats Units.
"En línia amb l'alto el foc al Líban, es declara totalment obert el pas de tots els vaixells mercants per l'estret d'Ormuz durant la resta del període d'alto el foc", ha afirmat el titular d'Exteriors en un missatge a través de les xarxes socials en el qual ha indicat que les embarcacions seguiran la ruta "coordinada i ja anunciada" amb l'Organització Portuària i Marítima iraniana.