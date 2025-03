Trump acusa Zelenski de no buscar la pau i centrar-se a criticar Putin

MADRID 1 març (EUROPA PRESS) -

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha assenyalat aquest dissabte que el seu homòleg ucraïnès, Volodímir Zelenski, amb qui ha mantingut una esbroncada pública en el marc de la guerra a Ucraïna, no està interessat "a aconseguir la pau" sinó a criticar el líder rus, Vladímir Putin.

"No té per què quedar-se aquí i dir sobre Putin això, sobre Putin allò, totes coses negatives", ha dit el mandatari en unes declaracions als periodistes, segons ha recollit la cadena nord-americana CNN.

En aquest sentit, ha assegurat que "el que ha de fer" Zelenski és "fer la pau": "No té per què quedar-se aquí i dir coses negatives sobre Putin. Ha de dir que vol fer la pau".

"No vull continuar lluitant en una guerra. La seva gent està morint. No té les cartes a la mà, perquè ho entenguin", ha insistit, en afegir que el dirigent rus vol retornar a la Casa Blanca després de l'esbroncada pública "ara mateix". "Però no ho puc fer", ha recalcat el nord-americà.

Preguntat per si avaluava la possibilitat de reduir l'ajuda militar a Ucraïna, Trump ha contestat: "No importa el que estigui considerant. Només els diré això: van veure el que jo vaig veure avui. Aquest no és un home que busqui la pau, i l'única cosa que m'importa és saber si vol posar fi al vessament de sang".

Trump va rebre aquest divendres Zelenski a la Casa Blanca amb la finalitat de culminar les negociacions per a un acord crucial sobre les terres rares ucraïneses, un pacte que garantia la continuació de l'assistència nord-americana contra la invasió de Rússia a canvi de l'accés a aquests recursos.

No obstant això, durant la reunió, Zelenski ha acabat abandonant la residència presidencial en solitari, sense fer declaracions, i sense signar l'acord --considerat com una de les últimes esperances per preservar la vinculació entre Kíiv i Washington-- després d'una discussió gairebé a crits amb el mandatari nord-americà davant dels principals mitjans de comunicació reunits al Despatx Oval.