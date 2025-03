Zelenski demana que "ningú s'oblidi d'Ucraïna" i agraeix el suport al país "en aquest moment difícil"

MADRID 1 març (EUROPA PRESS) -

El president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski, ha demanat aquest dissabte que "ningú s'oblidi" del seu país enmig del conflicte armat amb Rússia i la crisi desencadenada divendres amb la discussió pública que va mantenir amb el seu homòleg nord-americà, Donald Trump, davant dels mitjans reunits a la Casa Blanca.

"Per nosaltres és molt important que Ucraïna sigui escoltada i que ningú se n'oblidi, ni durant la guerra ni després", ha manifestat Zelenski en un missatge publicat a Telegram.

"És important que la gent d'Ucraïna sàpiga que no està sola, que els seus interessos estan representats a tots els països, a tots els racons del món", ha afegit Zelenski, que s'ha reunit aquesta nit amb la comunitat ucraïnesa a la capital dels Estats Units, Washington D. C.

Així mateix, Zelenski ha aprofitat per repetir els seus agraïments al suport rebut pel seu país, sense esmentar explícitament l'incident amb Trump.

"Gràcies pel vostre suport durant aquest moment difícil, per tots els vostres esforços per Ucraïna i els ucraïnesos, i per la vostra ajuda, no només diplomàtica i financera, sinó també política i per les vostres oracions", ha afegit el mandatari ucraïnès.

Zelenski i la comitiva ucraïnesa van acabar abandonant la residència oficial del president Trump després de la forta discussió que va tenir lloc poc abans entre els dos mandataris davant dels mitjans sobre la situació a Ucraïna, en la qual el president nord-americà va acusar el mandatari ucraïnès d'estar "jugant amb la 3a Guerra Mundial" per negar-se a acceptar un alto el foc amb Rússia.

El president d'Ucraïna es va defensar esgrimint que no compta amb les garanties de seguretat suficients com per signar un cessament d'hostilitats i en un moment donat també va haver de discutir amb el vicepresident nord-americà, JD Vance, també present, que va acusar Zelenski de faltar el respecte als esforços de la Casa Blanca per posar fi al conflicte.

La trobada fallida va acabar també sense la signatura d'un acord crucial que l'administració Trump i Ucraïna portaven negociant des de fa setmanes i pel qual els Estats Units tindria accés a l'explotació de les terres rares del país a canvi de prosseguir amb la seva ajuda a l'esforç de guerra.