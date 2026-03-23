Teheran nega negociacions amb els EUA i atribueix l'anunci de Trump a un intent de manipular el preu del petroli

MADRID 23 març (EUROPA PRESS) -
El president del Parlament iranià, Mohammad Bagher Ghalibaf, ha negat aquest dilluns que hi hagi cap negociació amb els Estats Units (EUA) i ha atribuït l'anunci del president nord-americà, Donald Trump, sobre la inminencia d'un acord amb Teheran.
"No hi ha hagut cap negociació amb els EUA. Utilitzen les notícies falses per manipular els mercats financers i del petroli i sortir així del destret en què estan atrapats els EUA i Israel", ha afirmat Ghalibaf en un missatge a les xarxes socials.
Ghalibaf ha plantejat que "el poble iranià demana un càstig complet i amb el penediment dels agressors". "Totes les autoritats iranianes donaran suport fermament al seu líder suprem i al poble fins que s'assoleixin els seus objectius", ha afegit.
Ghalibaf respon així a les declaracions de Trump a la premsa en les quals ha afirmat que la seva administració va mantenir "converses molt sòlides" amb l'Iran aquest diumenge i que continuaran aquest dilluns, després d'afirmar que hi ha un "important" consens per a un eventual pacte amb Teheran que posi fi a la guerra.