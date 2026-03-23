Trump confirma "converses molt sòlides" amb Teheran i assenyala un acord imminent

MADRID 23 març (EUROPA PRESS) -
El president dels Estats Units, Donald Trump, ha confirmat aquest dilluns que la seva administració ha mantingut "converses molt sòlides" amb l'Iran aquest diumenge i que continuaran aquest dilluns, després d'assenyalar que hi ha un "important" consens sobre els punts per a un eventual pacte amb Teheran que posi fi a la guerra.
"Hem tingut converses molt sòlides. Veurem a on condueixen. Tenim punts d'un acord importants. Jo diria que gairebé tots els punts estan acordats", ha assenyalat el president nord-americà en unes declaracions a la premsa.
Després que la República Islàmica de l'Iran no hagi confirmat oficialment els contactes, Trump ha indicat que les converses "van tenir lloc ahir" amb alts càrrecs iranians que no ha concretat, després d'indicar que espera una trobada molt aviat.
"Jo no vaig trucar. Ells ho van fer. Volen arribar a un acord. I nosaltres estem disposats a fer-ho", ha indicat, i ha reiterat que qualsevol pacte ha de ser "bo" i implicar que "no hi hagi més guerres, ni més armes nuclears". "Ja no tindran armes nuclears. Amb això hi estan d'acord ", ha indicat.
Segons ha detallat a la premsa, els contactes amb Teheran "es van allargar fins a la nit". "Tenen molt d'interès a arribar a un acord. A nosaltres també ens agradaria aconseguir-ho", ha dit sobre l'Iran, després d'indicar que si continuen avançant amb les negociacions, "posarà fi al conflicte"
Preguntat si Israel dona suport a aquest acostament, Trump ha subratllat que un acord també els beneficiarà. "Estaran molt feliços si ho aconseguim. Serà una pau a llarg termini per a Israel, una pau garantida", ha assenyalat.
El president nord-americà ha anunciat aquest dilluns que posposa cinc dies l'ultimàtum a l'Iran per atacar instal·lacions energètiques si Teheran no reobre l'estret d'Ormuz, per donar espai a unes negociacions que posin fi a les hostilitats.