El Suprem de Bangladesh anul·la el sistema de quotes de funcionaris que va desencadenar l'onada de protestes

El Govern anuncia que el 93 per cent de les places es repartiran segons mèrits adquirits, però es reserva el dret a alterar percentatges

El Tribunal Suprem de Bangladesh ha suspès definitivament aquest diumenge el polèmic sistema de quotes d'ocupació de funcionaris que va acabar desencadenant aquesta setmana les protestes més mortíferes dels últims anys al país, que s'han saldat fins ara amb més d'un centenar de morts i han posat en escac el Govern de la fins ara intocable primera ministra, Sheik Hasina.

L'antic sistema de quotes rescatat el mes passat estipulava que un 30 per cent dels llocs de treball dels funcionaris del país quedava reservat als descendents dels combatents de la guerra d'independència del Pakistan; una decisió considerada pels crítics, amb les organitzacions d'estudiants al capdavant, com un acte de discriminació.

La Divisió d'Apel·lacions del Govern, per apaivagar la situació, va demanar al Suprem que decidís aquest diumenge sobre la suspensió definitiva d'un sistema, que el mateix tribunal va decidir que tornés.

Ara, i segons informa la filial bangalí de la cadena BBC, un 93 per cent dels llocs serà decidit pel mèrit dels participants en les oposicions.

Els descendents dels combatents veuen com el percentatge reservat per a ells baixarà d'un 30 per cent al 5 per cent. Un altre 1 per cent quedarà reservat per a les minories i l'1 per cent restant anirà destinat a discapacitats i igualtat de gènere.

El Govern, no obstant això, es reserva el dret de canviar aquests percentatges, prèvia notificació al tribunal.