Alliberat a Bangladesh un dels principals organitzadors de les protestes contra les quotes

MADRID, 21 jul. (EUROPA PRESS) -

Un dels principals organitzadors de les protestes estudiantils que van esclatar a principis d'aquesta setmana a Bangladesh contra el ja anul·lat sistema de quotes d'ocupació per a funcionaris ha estat alliberat després de passar-se 24 hores retingut suposadament per la policia, si bé les forces de seguretat no s'han pronunciat encara sobre aquest cas.

Es tracta de Nahid Islam, coordinador de l'anomenat Moviment Antidiscriminació, contrari a la imposició d'una quota particular del 30 per cent de places per a descendents de combatents de la guerra d'independència, finalment anul·lada aquest diumenge pel Tribunal Suprem del país en un intent d'apaivagar les protestes, que han deixat més d'un centenar de morts.

L'alliberament ha estat confirmada pel pare d'Islam, Badrul, que ha denunciat maltractaments al seu fill durant les, aproximadament, 24 hores que s'ha passat detingut. Nahid va ser alliberat a la capital, Daca, "abandonat i amb els ulls embenats al barri de Purbachal", segons va declarar el seu pare a la filial bangalí de la cadena britànica BBC.

L'activista està ara hospitalitzat després d'haver estat objecte de "tortures físiques i mentals", ha denunciat el seu pare. "Quan es recuperi una mica, podrà parlar amb la premsa", ha afegit.

La policia de Bangladesh, fins ara, no ha fet declaracions sobre aquesta presumpta detenció.