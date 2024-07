Starmer marca el creixement econòmic, seguretat i defensa com a prioritats del seu nou govern

El nou primer ministre anuncia una setmana de presa de contacte amb les visites a Gal·les, Escòcia i Irlanda del Nord i la cimera de l'OTAN



MADRID, 6 jul. (EUROPA PRESS) -

El nou primer ministre del Regne Unit, Keir Starmer, ha declarat la seva intenció d'abordar al més aviat possible el compliment de les seves promeses de campanya en una roda de premsa, després de mantenir la primera reunió amb el seu consell de ministres, i començar una sèrie de visites a Gal·les, Escòcia i Irlanda del Nord, o assistir en la pròxima cimera de l'OTAN a Washington D.C., en el principi d'un mandat que estarà caracteritzat, ha promès, pel creixement econòmic, la seguretat i la defensa.

"El país primer, el partit va després", ha assegurat el líder laborista en una roda de premsa en la qual ha ratificat que el seu lema de campanya "no és només un eslògan", sinó el començament d'una etapa de regeneració en la qual "la política de l'interès propi és una cosa de l'ahir".

"Som un partit Laborista que ha canviat i, durant la trobada amb el gabinet, he tingut l'oportunitat de traslladar als meus ministres el que me n'espero", ha afegit.

Després de les seves visites a les anomenades "quatre nacions", que començaran dilluns, Starmer també mantindrà dimarts una reunió amb alcaldes metropolitans a la qual estan convidats dirigents no laboristes perquè "no hi ha un monopoli sobre les bones idees". "No soc un polític tribal", ha afegit.

Una de les primeres mesures concretes anunciades a nivell nacional és el seu compromís de garantir la quantiosa indemnització a les víctimes de l'encobriment deliberat, per part de les autoritats britàniques, que va provocar, amb transfusions de sang contaminada, que 30.000 persones contraguessin VIH i hepatitis, de les quals unes 3.000 ja han mort.

Starmer, a més, ha recordat que en la seva agenda de la setmana que ve hi ha el seu viatge a Washington per commemorar el 75è aniversari de l'OTAN, en el que serà la seva primera presa de contacte internacional.