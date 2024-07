Acaba el repartiment d'escons al Regne Unit amb triomf liberal en l'última circumscripció

MADRID, 6 jul. (EUROPA PRESS) -

El repartiment d'escons en les eleccions generals del Regne Unit ha acabat finalment aquest dissabte amb victòria dels Liberal Demòcrates en l'última circumscripció que quedava per confirmar, la d'Inverness, Skye i West Ross-shire.

Amb aquest resultat, les eleccions queden així: 412 escons per al Partit Laborista, 121 escons per al Partit Conservador, 72 escons per als Liberal Demòcrates, 9 escons per al Partit Nacional Escocès i 30 més repartits entre partits menors com els Verds o el populista Reforma, de Nigel Farage.

Mentrestant, el nou primer ministre del país, el laborista Keir Starmer, manté aquest dissabte la primera reunió amb el seu gabinet de ministres, abans de fer una compareixença davant dels mitjans a les 13.00, hora local (les 14.00 a l'Espanya peninsular i Balears).