Rússia guarda un minut de silenci en el dia de dol oficial per les víctimes de l'atemptat de Moscou

MADRID, 24 març (EUROPA PRESS) -

Rússia ha començat aquest diumenge el seu dia de dol oficial pels 133 morts provisionals de l'atemptat del passat divendres contra el pavelló d'esdeveniments del Crocus City Hall, a la perifèria oest de Moscou, mentre més d'un centenar de ferits continuen hospitalitzats pel pitjor atac terrorista en la història contemporània de la capital.

Mentre totes les institucions del país i les missions diplomàtiques a l'estranger han abaixat banderes a mitja asta, els ciutadans de Moscou continuen dipositant flors al voltant del centre d'esdeveniments perquè el perímetre està acordonat i patrullat per grups canins i membres de la Guàrdia Nacional Russa al mateix temps que els serveis de rescat continuen netejant enderrocs de l'edifici, destruït per l'incendi causat pels assaltants.

En un missatge publicat a la seva pàgina web, els propietaris del pavelló i la sala de concerts --on els atacants van disparar indiscriminadament centenars d'assistents durant quinze minuts-- han declarat la intenció de reconstruir el lloc.

"La companyia russa Crocus International, propietària de la sala de concerts Crocus City Hall, expressa el seu més sentit condol per l'atac terrorista. Mai no oblidarem els que van ser víctimes dels terroristes. El que va ser destruït per les seves mans brutes, serà restaurat", diu el missatge.

Els principals mitjans de comunicació federals modificaran els horaris d'emissió amb motiu del dia de dol nacional i tots els museus federals russos han guardat un minut de silenci al migdia, hora moscovita (les 10.00 a Espanya).

Onze persones han estat detingudes en connexió amb l'atemptat, entre les quals els quatre presumptes autors materials del tiroteig, segons va anunciar aquest dissabte el president de Rússia, Vladímir Putin.