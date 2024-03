Zelenski nega la vinculació d'Ucraïna amb l'atemptat a Moscou i critica que Putin "sempre culpi els altres"

KÍIV, 24 març (DPA/EP) -

El president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski, ha rebutjat aquest dissabte categòricament els intents del seu homòleg rus, Vladímir Putin, de vincular Kíiv amb l'atemptat terrorista perpetrat aquest dissabte a Moscou, que ha deixat almenys 133 morts i més d'un centenar de ferits, i ha lamentat que no li importa el seu propi país.

"Putin i els altres bastards intenten, per descomptat, culpar algú altre", ha denunciat Zelenski en el seu discurs vespertí diari, en el qual ha criticat que Moscou sempre utilitza els mateixos mètodes i "sempre culpa els altres".

El mandatari ucraïnès ha retret que Putin s'hagi quedat callat durant el dia en lloc d'amoïnar-se pels seus ciutadans després que la nit de divendres quatre assaltants van disparar durant 15 minuts els assistents de la sala de concerts del Crocus City Hall abans de calar foc al pavelló.

En lloc d'això, Putin va pensar en "com podria portar això a Ucraïna", ha lamentat Zelenski, presentant aquesta actitud del Govern rus com una mostra que "no li importa el que estigui passant dins del seu propi país" i que Putin "intentarà tornar a aprofitar aquesta situació per al seu benefici personal".

Aquestes declaracions arriben després que el líder de l'Executiu rus va parlar d'un suposat "rastre ucraïnès" després de l'atemptat de divendres a Moscou. De fet, el Servei de Seguretat Federal de Rússia (FSB) ha obert una línia de perquisicions dirigida a Ucraïna en considerar, segons els seus primers resultats, que els sospitosos anaven cap a la frontera, on mantenien "contactes rellevants" amb el bàndol ucraïnès.

En referència a això, Zelenski ha acusat Rússia de sembrar el terror pel seu compte, i ha afirmat que els russos venien a Ucraïna a incendiar ciutats "i n'intentaven culpar Ucraïna".