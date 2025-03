MADRID 30 març (EUROPA PRESS) -

Un sisme de magnitud 5,1 ha sacsejat aquest diumenge la localitat birmana de Mandalay, al centre del país, en una nova rèplica del devastador terratrèmol de divendres que ha deixat ara com ara més de 1.600 morts i 3.400 ferits.

El Servei Geològic dels Estats Units (USGS) ha identificat el terratrèmol amb un epicentre a 28 quilòmetres al nord-oest de la ciutat i un hipocentre a deu quilòmetres de profunditat. De moment no hi ha constància de víctimes o danys materials per aquesta nova sacsejada.

El sisme de divendres, de magnitud 7,7, va desencadenar una cadena de rèpliques, la més potent de les quals, de 6,7, va tenir lloc minuts després del terratrèmol inicial.