Ascendeixen a 17 els morts per l'esfondrament d'un edifici en construcció a Bangkok pel sisme de Birmània

Més de 80 persones continuen desaparegudes

MADRID, 30 març (EUROPA PRESS) -

Les autoritats tailandeses han elevat aquest diumenge a disset el nombre de persones mortes pel col·lapse d'un edifici en construcció a Bangkok, la capital, com a conseqüència del sisme de magnitud 7,7 del divendres passat al centre de Birmània, que ha deixat fins al moment almenys 1.644 morts i més de 3.400 ferits al país.

A més, 32 persones més han resultat ferides de diversa consideració i 83 més continuen desaparegudes sota els enderrocs, segons les dades de l'últim informe de situació de l'Administració Metropolitana de Bangkok.

"S'està treballant intensament en la recerca de supervivents en un edifici esfondrat al districte de Chatuchak 48 hores després de l'incident. S'ha detectat senyals de vida a la zona A, per la qual cosa les operacions de rescat continuaran amb urgència. Malgrat trobar més cossos sense vida, les autoritats continuen confiant a trobar més supervivents", ha expressat el governador de la ciutat, Chadchart Sittipunt.

Sittipunt ha insistit, i així ho recull un comunicat compartit a Facebook, que els equips desplegats al terreny "fan tot el que poden per salvar vides", i ha agraït el suport brindat per països com els Estats Units, la Xina o Israel.

Aquest recompte arriba després que els serveis de rescat tailandesos van estimar aquest dissabte que hi ha almenys quinze supervivents entre els enderrocs del gratacel esfondrat després del terratrèmol, enmig de la confusió sobre les xifres exactes de les persones atrapades.