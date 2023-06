Putin denuncia l'entrada de Wagner a Rostov com un acte de "traïció" i una "punyalada" a Rússia

MADRID, 24 juny (EUROPA PRESS) -

El president de Rússia, Vladímir Putin, ha denunciat aquest dissabte un acte de "traïció" després de l'entrada del líder del grup de mercenaris Wagner, Ievgueni Prigojin, a la ciutat russa de Rostov, seu del comandament sud de l'exèrcit rus, que el mandatari ha descrit com un acte de rebel·lia i una "punyalada per l'esquena" a les tropes i al poble de Rússia.

En la seva primera compareixença després de l'inici dels incidents aquesta passada nit, Putin no ha identificat per nom Prigojin i ha volgut distingir les forces de Wagner, en demanar "als que han estat empesos a la provocació d'aquesta rebel·lió militar" que deposin les armes en el que ha denunciat com un "motí intern" i, sobretot, com una "punyalada" per a les tropes russes i per al poble.

Després de reconèixer la tasca del grup com a "herois" en la guerra d'Ucraïna, Putin ha llançat un duríssim advertiment contra els que participin del que ha descrit com un amotinament. "Qualsevol motí intern és una amenaça mortal per al nostre estat, per a nosaltres com a nació. És un cop contra la nostra nació, la nostra gent. I les nostres accions per defensar la pàtria de l'amenaça seran brutals", ha avisat.

"Qualsevol", ha insistit, "que hagi seguit conscientment el camí de la traïció, que hagi preparat el motí armat, que hagi seguit el camí del xantatge i les accions terroristes, rebrà un càstig inevitable", ha afegit el mandatari.

En un discurs esquitxat d'esments als antecedents històrics de Rússia, Putin ha comparat els fets d'aquesta passada nit amb els esdeveniments del 1917, quan "les intrigues i discussions a esquena de l'exèrcit van desembocar en una catàstrofe, en la destrucció de l'exèrcit i de l'Estat i en la pèrdua d'enormes territoris, la qual cosa va resultar en una tragèdia i una guerra civil".

"Els beneficiaris d'això van ser polítics i potències estrangeres que van dividir el país. No deixarem que això torni a succeir", ha afegit.

"Qualsevol agitació interna és una amenaça mortal per al nostre estat com a nació; representa un cop per a Rússia, per al nostre poble i per a les accions que estem emprenent per protegir la nostra pàtria", ha declarat.

"Les nostres accions per defensar la pàtria d'aquesta amenaça seran duríssimes, i els responsables seran portats davant la justícia", ha insistit el president rus, que no obstant això ha confirmat que la situació a Rostov és "difícil" perquè "el funcionament dels departaments de control civil i militar està pràcticament bloquejat" i ha promès "mesures decisives per estabilitzar la situació".

"Com a president de Rússia i comandant suprem", ha anat concloent Putin, "faré tot el possible per defensar el país, protegir la Constitució, la vida i la seguretat, la llibertat dels ciutadans".

"Els que van preparar el motí militar, els que s'han aixecat en armes contra els seus camarades, han traït Rússia i pagaran per això. I a aquells que estan sent arrossegats al crim, els demano que no cometin aquest error crucial, tràgic i irrepetible. Prenguin la decisió correcta: deixin de participar en accions criminals", ha conclòs Putin.