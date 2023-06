Zelenski considera la rebel·lió de Wagner com un exemple d'autodestrucció i feblesa de Rússia

MADRID, 24 juny (EUROPA PRESS) -

El president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski, ha reaccionat a la presa de la ciutat de Rostov per part del grup de mercenaris Wagner com un exemple d'autodestrucció per part de Rússia derivat de la decisió d'invair el territori ucraïnès.

"Tot aquell que tria el camí del mal es destrueix a si mateix", ha declarat Zelenski en el seu compte de Twitter, en les seves primeres declaracions després dels fets.

"Fa molt temps que Rússia utilitza la propaganda per emmascarar la feblesa i l'estupidesa del seu Govern", ha declarat abans de fer referència al discurs pronunciat aquest dissabte pel president rus, Vladímir Putin, en el qual el mandatari rus ha recordat els fantasmes de la guerra del 1917 per repudiar l'avanç de Wagner.

"Tot això procedeix d'una persona que ens ha espantat una vegada i una altra amb l'any 1917, sabent que no podia resultar en una altra cosa que no fos això", ha afegit Zelenski.