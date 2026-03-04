El Pentàgon confirma que un submarí dels EUA ha enfonsat un vaixell de guerra iranià a Sri Lanka

MADRID 4 març (EUROPA PRESS) -
El Pentàgon ha confirmat aquest dimecres que un submarí nord-americà ha atacat amb un torpede el vaixell de guerra iranià enfonsat en aigües de l'oceà Índic, davant la costa de Sri Lanka, en el que ha celebrat com el primer atac d'aquesta mena des de la Segona Guerra Mundial.
"Un submarí nord-americà ha enfonsat un vaixell de guerra iranià. Es trobava en aigües internacionals i ha estat enfonsat per un torpede", ha assenyalat el secretari de Defensa, Pete Hegseth, en una conferència de premsa amb el cap de l'Estat Major dels EUA, Dan Caine, per actualitzar la situació de l'operació llançada contra l'Iran dissabte passat.
Així, ha confirmat que l'Armada nord-americana està darrere l'atac a l'embarcació iraniana. "Una mort silenciosa", ha valorat Hegseth, qui ha assenyalat que es tracta del "primer enfonsament d'un vaixell enemic per un torpede des de la Segona Guerra Mundial". Aquest episodi, segons el parer del cap del Pentàgon, evidencia la voluntat de Washington de guanyar la guerra.
Caine ha recalcat que l'exèrcit ha "destruït" més de 20 mitjans navals iranians incloent aquest vaixell de guerra a l'oceà Índic. "Per primera vegada des del 1945, un submarí d'atac ràpid de l'Armada dels EUA ha enfonsat un vaixell de combat enemic utilitzant un únic torpede Mark 48 per aconseguir un efecte immediat, enviant la nau al fons del mar", ha detallat.
El cap de l'Estat Major ha insistit que això evidencia "l'abast global dels EUA". "Caçar, localitzar i destruir un vaixell desplegat fora la seva zona és quelcom que només els EUA poden fer a aquesta escala", ha resumit.
L'Armada singalesa havia informat del rescat d'entre 32 i 35 tripulants d'un vaixell iranià enfonsat a 40 milles nàutiques (uns 74 quilòmetres) al sud de l'illa. Els càlculs apunten que fins a 180 persones navegaven a bord de la nau, per la qual cosa continuen les tasques de rescat d'uns 150 desapareguts.