Els EUA subratllen que estan "guanyant" la guerra a l'Iran i que l'ofensiva té resultats "històrics" en quatre dies

MADRID 4 març (EUROPA PRESS) -
El Pentàgon ha subratllat aquest dimecres que estan "guanyant" la guerra a l'Iran i ha insistit que amb tan sols "quatre dies" han aconseguit resultats "increïbles" en l'ofensiva contra el país centreasiàtic.
"Els EUA estan guanyant, de manera decisiva, devastadora i sense pietat. Només fa quatre dies. Els indicadors estan canviant. És molt ràpid i ens prendrem tot el temps que calgui per assegurar-nos que sigui un èxit. Però només fa quatre dies i els resultats han estat increïbles", ha assegurat el secretari de Defensa, Pete Hegseth, en una conferència de premsa al Pentàgon sobre l'operació militar.
En aquest sentit, ha reivindicat que la intel·ligència i el poder militar dels EUA i Israel els permetrà controlar "aviat" el país. "L'Iran continuarà sent capaç de llançar alguns míssils i drons d'atac unidireccionals contra objectius civils", ha indicat, després de reconèixer que les ambaixades i bases al Pròxim Orient estan rebent les represàlies iranianes, que ha atribuït a tàctiques "terroristes".
Sobre els següents passos a fer en l'ofensiva, el cap del Pentàgon ha avançat que venen "més onades d'atacs i d'una magnitud més gran". "Amb prou feines estem començant. Estem accelerant, no desaccelerant", ha subratllat per recalcar que les capacitats militars de l'Iran "s'estan evaporant" amb el pas del temps i, segons ha recalcat, la superioritat militar nord-americana es fa palpable.
Així, sobre el temps que requerirà l'operació, ha reiterat que els límits els posa el president nord-americà i que l'atac "podria comportar sis setmanes" però també vuit o tres. "Al final, nosaltres establim el ritme i la cadència. L'enemic està desequilibrat i el mantindrem així"