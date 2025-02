Obren els centres de votació per a les eleccions a Alemanya

MADRID 23 febr. (EUROPA PRESS) -

Els centres de votació a Alemanya han obert les portes aquest diumenge a les 8.00 per a unes eleccions federals en què el líder conservador d'Unió Demòcrata Cristiana (CDU), Friedrich Merz, es posiciona com el favorit per succeir el canceller, el socialdemòcrata Olaf Scholz.

Prop de 59 milions de ciutadans estan cridats aquest diumenge a les urnes per triar els membres de la cambra baixa del Parlament alemany, el Bundestag, per als pròxims quatre anys.

Segons els últims sondejos, Merz es convetiría en el pròxim canceller amb el 29,5% dels sufragis. No obstant això, s'espera que requereixi la col·laboració d'almenys un altre partit per aconseguir la majoria.

La ultradretana Alternativa per a Alemanya (AfD) i el Partit Socialdemòcrata (SPD) de Scholz obtindrien un 21% i un 15%, respectivament.

Els Verds, del vicecanciller Robert Habeck, se situarien en el 12,5% i L'Esquerra (Die Linke), en un 7,5%. Merz ha rebutjat l'AfD, i la seva possibilitat de coalició amb SPD o Els Verds depèn que dos petits partits superin el llindar del 5% per entrar al Bundestag.

Cada votant té dret a emetre dos vots, un per a un partit i un altre per a un candidat en la seva circumscripció, en virtut d'un sistema electoral complex. Per aconseguir representació al Bundestag, els partits han d'aconseguir almenys el 5% dels vots en la segona volta o guanyar, com a mínim, tres escons dels 299 districtes electorals.

Els col·legis estaran oberts fins a les 18.00 (mateixa hora a l'Espanya peninsular i les Balears) i s'espera que els resultats provisionals es publiquin després del tancament de les urnes, mentre que els definitius es difondran probablement durant la matinada.

Les eleccions se celebren de manera anticipada després de la caiguda del govern de Scholz arran de la sortida de la coalició del Partit Liberal. Alemanya inicialment havia de celebrar eleccions al setembre del 2025. El país afronta les eleccions amb la difícil tasca d'impulsar el creixement econòmic després d'anys de crisis.