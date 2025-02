Scholz i Merz voten en les eleccions federals amb gestos d'optimisme

MADRID 23 febr. (EUROPA PRESS) -

El canceller d'Alemanya, Olaf Scholz, i el favorit a la successió, el conservador Friedrich Merz, han dipositat ja el seu vot en les eleccions federals que se celebren aquest diumenge amb gestos d'optimisme.

"Tot anirà bé", ha declarat Merz després de dipositar el seu vot a Arnsberg, a l'estat de Renània del Nord-Westfàlia, al centre-oest del país, acompanyat de la seva dona, Charlotte.

El veterà de la Unió Demòcrata Cristiana (CDU) té a la mà la possibilitat d'aconseguir la cancelleria gràcies a la coalició amb els democristians bavaresos de la Unió Social Cristiana, als quals les enquestes donen com a força més votada, a gran distància dels socialdemòcrates de Scholz.

De fet, el líder sociocristià i primer ministre de Baviera, Markus Soeder, ha votat "molt confiat" de la victòria conservadora en un col·legi electoral de la ciutat sudoriental de Núremberg. "Espero que al final tinguem un govern per al nostre país, de manera que es puguin produir canvis reals i perquè les coses no continuïn com fins ara", va afirmar Soeder.

Scholz i la seva dona, Britta Ernst, han votat a Potsdam, Brandenburg, sense fer declaracions. El canceller s'ha limitat a fer un gest amb el polze cap amunt abans d'abandonar el lloc.