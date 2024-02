Netanyahu confirma la pròxima incursió de l'exèrcit israelià a Rafah

El primer ministre israelià indica que els civils hauran d'abandonar la ciutat malgrat no donar detalls de la seva destinació

MADRID, 11 febr. (EUROPA PRESS) -

El primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, ha confirmat la pròxima entrada de les forces militars a la ciutat de Rafah, últim refugi de centenars de milers de palestins desplaçats per força a la Franja de Gaza, per acabar amb "els batallons que queden de Hamas".

Netanyahu ho ha assegurat en una entrevista a la cadena nord-americana ABC que serà emesa aquest diumenge i de la qual el mitjà ja ha avançat alguns extractes.

"Ho farem. Acabarem amb els batallons terroristes que queden a Rafah, que és el seu últim bastió, però ho farem", ha manifestat el primer ministre israelià.

El mandatari manté, a més, que la població civil de Rafah haurà d'"abandonar" la zona. Tot i que governs i ONG internacionals han avisat que els palestins ja no tenen lloc on anar i que qualsevol procés de sortida serà un nou desplaçament forçat cap enlloc, Netanyahu, com ja va fer divendres en el seu primer anunci, ha insistit en la seva idea sense donar de moment més detalls de la destinació de la població.

"Ho farem mentre concedim pas segur a la població civil perquè se'n vagi", ha indicat el primer ministre abans d'assegurar que el seu govern està treballant en "un pla detallat". "Part del nostre esforç de guerra és impedir que els civils resultin ferits. Part de l'esforç de guerra de Hamas és que acabin així", ha resolt.

Les Nacions Unides estimen que la meitat dels habitants de Gaza estan amuntegats a Rafah i les zones circumdants. Així mateix, suposa el principal punt d'entrada d'ajuda humanitària a la Franja, per la qual cosa diversos organismes han alertat del greu impacte humanitari que tindria una ofensiva a la zona.

Aquest passat dissabte, mentre aliats d'Israel, com Alemanya, avisaven de la catastròfica tragèdia que podria tenir lloc a la ciutat si hi entra l'exèrcit israelià, països afins a la causa palestina com l'Aràbia Saudita o Jordània han demanat una reunió urgent del Consell de Seguretat de les Nacions Unides sobre aquesta futura incursió.

El primer ministre, en aquest sentit, ha rebutjat les crides internacionals contra aquest desplegament. "Aquells que ens diuen que no podem entrar a Rafah sota cap circumstància ens estan dient simplement que perdem la guerra i que Hamas s'hi quedi", ha respost el mandatari.