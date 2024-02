Hamas avisa que una entrada militar israeliana a Rafah posaria punt i final a les negociacions pels ostatges

El seu braç armat diu que dos ostatges han mort i vuit han resultat ferits en els últims bombardejos d'Israel



MADRID, 11 febr. (EUROPA PRESS) -

El moviment islamista palestí Hamas ha avisat que una incursió militar israeliana a la ciutat gaziana de Rafah, últim refugi de centenars de milers de palestins desplaçats per la força a Gaza, implicaria el final automàtic del procés de negociació perquè les milícies palestines alliberin les desenes d'ostatges que continuen en el seu poder des de l'atac del 7 d'octubre a territori israelià.

El primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, ha confirmat la pròxima entrada de les forces militars a la ciutat de Rafah per acabar amb "els batallons que queden de Hamas" i amb els preparatius d'un pla perquè la població civil surti de la ciutat malgrat el consens internacional que aquesta maniobra es tractaria d'un nou desplaçament forçat i que els palestins s'han quedat sense lloc on anar.

En aquest context, "qualsevol atac a Rafah desembocarà en l'explosió de les negociacions per a un intercanvi de presoners", ha declarat un alt responsable de Hamas sota condició d'anonimat al canal Al-Aqsa, en uns comentaris recollits pel diari israelià 'Haaretz'.

Hamas condiciona l'alliberament dels ostatges a la de presos palestins en presons israelianes. Un breu intercanvi al novembre va acabar frustrat per la tornada a les hostilitats de la qual tots dos bàndols es van culpar mútuament.

L'alt responsable de Hamas ha acusat el primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu d'"estalviar-se el preu d'aquest intercanvi" a través de la continuació a Rafah "de l'extermini en massa i la catàstrofe humanitària a Gaza" i ha avisat al primer ministre que "el que no han pogut aconseguir en quatre mesos" des del començament de la guerra, "no ho podran aconseguir mai per molt que perllonguin el conflicte".

Poc després, el braç armat de Hamas, les Brigades Ezzeldín al-Qassam, han fet saber en un comunicat que almenys dos ostatges han mort i vuit han resultat ferits com conseqüència dels bombardejos israelians de "les últimes 96 hores".

"Les condicions dels presoners ferits estan en més perill davant la impossibilitat de proporcionar-los tractament adequat", han avisat les brigades, les quals han assegurat en el seu comunicat, publicat en el seu canal de Telegram, que tots els ferits estan estat greu.