Nangolo Mbumba jura el seu càrrec com a nou president de Namíbia

WINDHOEK, 4 febr. (DPA/EP) -

El vicepresident de Namíbia, Nangolo Mbumba, ha prestat jurament aquest diumenge com a nou president del país poques hores després de l'anunci de la mort del seu predecessor i figura política clau en la història del país africà, Hage Geingob.

"Assumeixo aquest càrrec, conscient del pes d'aquesta responsabilitat de servir tot el poble de Namíbia amb la màxima dedicació i compromís", ha declarat Mbumba durant la cerimònia de jurament, dirigida pel president del Tribunal Suprem, Peter Shivute.

Mbumba, de 82 anys, ha tingut una llarga carrera política dins del partit del Govern namibi, l'Organització Popular d'Àfrica Sudoccidental (SWAPO) i ha treballat en diversos ministeris, inclòs el de Finances, Educació i Seguretat.

El nou mandatari, que ostentarà el poder fins els comicis de finals d'any, ha treballat com a docent als Estats Units, va ocupar funcions educatives a Namíbia i Angola, i ha tingut funcions dins l'Institut de les Nacions Unides per a Namíbia. Els càrrecs governamentals de Mbumba inclouen la direcció del Ministeri de Seguretat i Vigilància entre el 2010 i el 2012 i Educació del 2005 al 2010. També va exercir com a ministre de Finances durant set anys fins el 2003.

Geingob, mort també als 82 anys després de caure malalt de càncer, exercia com a president del país des del 2015 després d'una llarga carrera política i va exercir un paper decisiu en l'obtenció de la independència de Namíbia el 1990.

Al país també ha pres jurament aquest diumenge la seva primera vicepresidenta, Netumbo Nandi-Ndaitwah, exviceprimera ministra i ministra de Relacions Internacionals, a la qual experts veuen com a possible candidata oficialista de cara a les eleccions presidencials de novembre.