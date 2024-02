Mor el president de Namíbia, Hage Geingob

MADRID, 4 febr. (EUROPA PRESS) -

La Presidència de Namíbia ha anunciat la defunció del mandatari del país, Hage Geingob, després d'haver estat en tractament per un càncer.

"Amb gran tristesa i pena els informo que el nostre estimat Dr. Hage G. Geingob, president de la República de Namíbia, ha mort avui, diumenge 4 de febrer del 2024, al voltant de les 00:04 hores a l'Hospital Lady Pohamba, on estava rebent tractament del seu equip mèdit. Al seu costat hi havia la seva estimada esposa, senyora Monica Geingos, i els seus fills", ha explicat en un comunicat el president interí de la nació, Nangolo Mbumba.

Ha afegit que "el seu equip mèdic, com vaig informar a la nació ahir (dissabte), ha estat fent tot el possible per garantir que el nostre president es recuperi. Lamentablement, malgrat l'enèrgic esforç de l'equip per salvar-li la vida, lamentablement, compatriotes namibis, el president Geingob ha mort".

"La nació de Namíbia ha perdut un distingit servidor del poble, una icona de la lluita per l'alliberament, el principal arquitecte de la nostra constitució i el pilar de la casa de Namíbia", ha relatat Mbuma, que també ha demanat a la nació que "mantingui la calma i la serenitat mentre el Govern s'ocupa de tots els arranjaments, preparatius i altres protocols estatals necessaris".

El Gabinet es reunirà "amb efecte immediat" per prendre les decisions necessàries, "mantenint en els nostres pensaments i oracions l'afligida família del president i tots vostès, estimats compatriotes namibis".