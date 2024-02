Mor a la presó l'opositor rus Aleksei Navalni

MADRID, 16 febr. (EUROPA PRESS) -

El Servei Penitenciari Federal del districte autònom de Iamàlia-Nenètsia ha anunciat aquest divendres la mort de l'influent opositor rus Aleksei Navalni, que estava complint una pena DE 19 anys de presó per extremisme.

"Navalni es va començar a trobar malament durant un passeig i, gairebé de manera immediata, es va desmaiar", han indicat les autoritats penitenciàries, segons informacions recollides per l'agència russa de notícies Interfax.

Els treballadors sanitaris de la presó s'han traslladat fins a la zona on es trobava el pres per emprendre "totes les mesures necessàries per provar de reanimar-lo", si bé han confirmat que "no han donat resultat". Així, els metges han confirmat el decés mentre s'investiga la causa de la mort.