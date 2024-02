El líder de l'OTAN exigeix a Rússia que esclareixi la mort de Navalni

BRUSSEL·LES, 16 febr. (EUROPA PRESS) -

El secretari general de l'OTAN, Jens Stoltenberg, ha expressat aquest divendres la seva "profunda tristor i preocupació" per les notícies sobre la mort de l'influent opositor rus Aleksei Navalni a la presó, en assegurar que Rússia té "preguntes importants a repsondre" sobre el cas.

"Tots els fets s'han d'esclarir i Rússia té preguntes importants a respondre. Navalni va ser una forta veu en favor de la democràcia i la llibertat durant molts anys i els aliats n'havien demanat la posada en llibertat durant molt temps", ha afirmat el cap polític de l'OTAN en unes declaracions a Múnic (Alemanya), on participa en la conferència de seguretat.

Stoltenberg ha subratllat que l'aliança està "compromesa" a fer costat als qui "creuen en la democràcia i la llibertat, com Navalni havia fet durant molts anys" a Rússia.

En tot cas, ha evitat donar-ne més detalls quan ha assegurat que no hi ha informació sobre el cas i s'ha d'esclarir tot el que envolta la mort del polític rus. Per això, s'ha limitat a enviar un missatge de condol a la família de l'opositor.

Amb tot, l'ex-primer ministre noruec ha insistit que aquest cas demostra que Rússia "cada vegada és un poder més autoritari". "Ha fet servir l'opressió contra l'oposició durant molt temps i és important que respongui a totes les preguntes sobre la mort" de Navalni.