Michelle O'Neill jura el seu càrrec com a històrica nova ministra principal d'Irlanda del Nord

MADRID, 3 febr. (EUROPA PRESS) -

La líder del partit Sinn Féin per a Irlanda del Nord, Michelle O'Neill, ha jurat aquest dissabte el seu càrrec com a ministra principal nord-irlandesa, en el que el mateix partit republicà ha qualificat de fita "històrica".

"És un honor per a mi ser aquí com a ministra principal", ha declarat O'Neill en les seves primeres paraules després d'assumir el càrrec. "Marquem un moment d'igualtat i progrés. Una nova oportunitat per treballar i créixer junts. Confiats que vinguem d'on vinguem, siguin quines siguin les nostres aspiracions, podem i hem de construir el nostre futur junts", ha afegit.

El Partit Democràtic Unionista (DUP), conservador i probritànic, ha anunciat la seva disposició a entrar en un govern de coalició amb el Sinn Féin. Si bé es tracta d'un executiu semblant als que han estat governant Irlanda del Nord des de la instauració de les institucions autonòmiques, hi ha la diferència fonamental que en aquesta ocasió serà el Sinn Féin i no els unionistes qui ocupi el màxim càrrec executiu atès que per primer cop va ser la força més votada en les eleccions nord-irlandeses del 5 de maig del 2022.

Els unionistes es van negar a participar en un govern de coalició amb els republicans en protesta pel mecanisme comercial instal·lat després del Brexit, que deixava Irlanda del Nord amb caràcter general dins del mercat comú europeu, mentre que les mercaderies de Gran Bretanya eren sotmeses a controls duaners.

La solució ha estat un model mixt que permet l'entrada lliure de mercaderies de Gran Bretanya, si bé amb inspeccions puntuals basades en un criteri dels serveis secrets per risc alimentari o de seguretat.

Abans del nomenament d'O'Neill, Edwin Poots, membre del DUP, ha estat triat com a president de l'Assemblea d'Irlanda del Nord. L'Assemblea de Stormont és un punt clau de l'Acord de Divendres Sant, signat el 1998 i que estipula un repartiment de poder entre els dos partits unionistes i republicans majoritaris, per la qual cosa la seva restitució i la fi del bloqueig polític podria ajudar a posar fi a les tensions polítiques a Irlanda del Nord.