Ascendeixen a 1.037 els morts per un terratrèmol de magnitud 7 al Marroc

MADRID, 9 set. (EUROPA PRESS) -

Almenys 1.037 persones han mort i altres 1.204 han resultat ferides a causa d'un terratrèmol de magnitud 7 en l'escala Richter registrat a la província d'Al Hauz, segons ha informat el Ministeri de l'Interior del país.

Més de 700 víctimes han resultat ferides de gravetat, si bé totes elles estan sent traslladades a diversos hospitals de la zona, tal com han assenyalat les autoritats en un comunicat en el qual han indicat que la majoria dels morts es concentren a la província d'Al Hauz, amb 542 morts, mentre que la segona més afectada és Tarudant, amb 321 morts.

Per darrere es troben Chichaua, amb 103 morts; Uarzazate, amb 38; Marràqueix, amb 13; Azilal, amb 11; Agadir, amb 5, i Casablanca, on hi ha de moment tres morts. Els ferits han estat traslladats als hospitals més propers per rebre l'atenció adequada.

Informacions preliminars apuntaven a més de 600 morts i 300 ferits a causa del sisme, l'epicentre del qual es troba en la localitat d'Ighil, on nombrosos edificis s'han esfondrat.

L'Estat Major de les Forces Armades marroquines ha declarat la mobilització total i serveis d'Emergències i Protecció Civil continuen mobilitzant recursos per atendre als ferits i afectats i tractar de rescatar les persones atrapades sota els enderrocs a mesura que les autoritats analitzen la gravetat dels danys.

A més, ja s'ha sol·licitat a la població que acudeixi als centres de donació de sang per poder així atendre als ferits. El centre de transfusió de l'Hospital Mohamed VI de Buskura, Casablanca, ha obert una unitat de donació de sang que funciona des de les 10.00 hores d'aquest dissabte i que espera poder efectuar la primera entrega a primera hora de la tarda.

També el Centre Regional de Transfusió Sanguínia de Marràqueix ha fet una crida a la donació de sang a dones i homes majors de 18 anys.

L'Institut Nacional de Geofísica del Marroc (ING) ha informat que el terratrèmol es va detectar a les 23.11 minuts de la nit (0.11 hores a l'Espanya peninsular) amb una magnitud de 7,2 en l'escala de Richter. El fenomen es va registrar a una profunditat de 10,7 quilòmetres.

El director de l'ING, Naser Yabur, ha descartat la possibilitat que es produeixin sismes secundaris durant les pròximes hores, segons informacions del diari 'Le Matin'.

Aquest terratrèmol és el més greu registrat al Marroc per nombre de víctimes des del que va afectar la regió d'Alhucemas el 24 de febrer de 2004. Llavors van morir 629 persones, 926 van resultar ferides i 12.539 van quedar sense llar.