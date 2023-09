El Govern no té encara dades definitives de catalans afectats al Marroc pel terratrèmol

Convoca per al dimecres una reunió del Comitè Català d'Acció Humanitària



BARCELONA, 9 set. (EUROPA PRESS) -

La consellera d'Acció Exterior i Unió Europea, Meritxell Serret, ha explicat aquest dissabte que el Govern no té encara dades definitives sobre catalans afectats al Marroc pel terratrèmol registrat aquest divendres a la nit i que mantindran "la màxima prudència" fins a tenir-los.

En declaracions al canal 3/24 recollides per Europa Press, ha anunciat que el Govern ha convocat per al dimecres una reunió del Comitè Català d'Acció Humanitària i d'Emergència per activar ajuda humanitària i donar resposta a les necessitats dels afectats.

En la trobada posaran "la màxima informació sobre la taula" que hagin recollit d'autoritats locals, de l'Ambaixada i els consolats, així com de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, de la Delegació del Govern al Nord d'Àfrica, de la societat civil i d'organitzacions humanitàries, ha dit.

Ha afirmat que ara l'objectiu és "acompanyar al màxim" les víctimes i afectats, els catalans que puguin estar a la zona i les persones a Catalunya amb orígens o familiars al Marroc.

Per això, ha recordat que des del Govern han activat "totes les coordinacions" amb autoritats de diferent nivell per garantir la comunicació i l'acompanyament.

TRASLLADA LES SEVES CONDOLENCES A VÍCTIMES I AFECTATS

En una entrevista aquest mateix dissabte a Catalunya Ràdio recollida per Europa Press, ha traslladat les seves condolences i solidaritat amb les víctimes i afectats i ha demanat als catalans que es trobin en situació d'emergència a la zona que contactin amb les autoritats locals i amb el delegat del Govern al Nord d'Àfrica, Ahmed Benallal.

Ha remarcat que estan "treballant de la manera més coordinada possible" per poder atendre i donar resposta als catalans amb familiars al Marroc que sospitin que aquests puguin estar en situació d'emergència.